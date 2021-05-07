Детали от Стефанишиной
Сейчас определили дату проведения саммита лидеров стран НАТО – 14 июня 2021 года. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
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Саммит проводится при участии стран-членов Альянса. Формат участия в нем партнеров, в частности Украины, определяется в двустороннем диалоге. Эта работа еще продолжается и рано окончательно говорить о ее результатах,
– пояснила вице-премьер.
По ее словам, интенсивность диалога Украина – НАТО будет оставаться высокой. Сейчас чиновники работают над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей.
Стефанишина заверила, что во время своего визита в Брюссель 17 – 18 мая будет обсуждать все важные вопросы взаимодействия Украина – НАТО.
Отметим, ранее в социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече якобы утвердили программу саммита ООН, а Украину, мол, к участию не пригласили.
Главное о вступлении Украины в НАТО
- В 2008 году наше государство подало заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.
- В июне 2020 года Киев приобрел статус партнера с расширенными возможностями альянса.
- Стефанишина сообщила, что СНБО готовит решение относительно ключевых мер Украины на пути к членству в НАТО.
- Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает стремление Украины вступить в Альянс.