Детали от Стефанишиной

Сейчас определили дату проведения саммита лидеров стран НАТО – 14 июня 2021 года. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Саммит проводится при участии стран-членов Альянса. Формат участия в нем партнеров, в частности Украины, определяется в двустороннем диалоге. Эта работа еще продолжается и рано окончательно говорить о ее результатах,

– пояснила вице-премьер.

По ее словам, интенсивность диалога Украина – НАТО будет оставаться высокой. Сейчас чиновники работают над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей.

Стефанишина заверила, что во время своего визита в Брюссель 17 – 18 мая будет обсуждать все важные вопросы взаимодействия Украина – НАТО.

Отметим, ранее в социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече якобы утвердили программу саммита ООН, а Украину, мол, к участию не пригласили.

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