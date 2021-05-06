Немецкий фонд Маршалла США обсуждал то, насколько реалистичным для Украины сейчас является получение Плана действий по членству в НАТО. Официальный Киев на этом мероприятии призвал Альянс предоставить четкий сигнал относительно потенциального членства.

После этого представитель НАТО напомнил о борьбе с коррупцией и необходимости воплощения ряда реформ. Также объяснил, почему у членов Альянса нет единодушия относительно предоставления ПДЧ Украине.

К теме Российских войск возле Украины сейчас больше, чем во время эскалации, – генсек НАТО

Заместитель помощника Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что некоторые союзники НАТО волнуются из-за того, что ПДЧ не предусматривает гарантии безопасности. Они считают, что предоставление плана без гарантии безопасности несет для страны риски.

Ольга Стефанишина сказала, что НАТО должна четко заявить о том, что нет сомнения в возможности членства Украины. По ее словам, в этом вопросе должна быть четкость – тогда Россия не будет иметь ни единого шанса продолжать свою повестку дня.

Блинкен посетил Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая прибыл с рабочим визитом в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил важные вопросы. В частности, говорили о ситуации на границе Украины. Блинкен заверил, что там есть наибольшая с 2014 года концентрация российских сил. США пристально наблюдают за этим.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 6 мая: смотрите видео