6 мая состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в Украине, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и глав депутатских фракций. Также присутствовала заместитель Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Нафтогаз" и партнерство

Народный депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук рассказал, что во время встречи были озвучены три основных месседжа:

К теме США и вся G7 поддерживают суверенитет Украины, – Блинкен

Первая встреча, которая состоялась с представителями Верховной Рады была очень эмоционально-позитивная;

Во-вторых, американская сторона очень четко заявила о непреклонности поддержки в войне с Российской Федерацией. О том, что они никуда отступать не собираются. США будут использовать все возможные ресурсы, дипломатические инструменты для того, чтобы сдерживать Россию и каким-то образом улаживать этот военный конфликт. Такая позиция есть не только у США, но и у Альянса;

В-третьих, для того, чтобы Украина была полноценным партнером – должна делать свою работу. В частности, обсуждались вопросы судебной реформы, антикоррупционных органов, работы правоохранительных органов.

Собственно все то же, что с одной стороны постоянно Украина обещает, а с другой стороны Украина не дорабатывает. По "Нафтогазу", в частности, очень четко артикулировала Виктория Нуланд и потом, когда присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен, он тоже об этом говорил. Позиция американцев по этому вопросу абсолютно категорична,

– рассказал Осадчук.

Агрессия РФ

Какой именно будет поддержка США Украине в войне с РФ – не уточнялось.

Была абсолютная категорична открытая дружеская позиция о том ,что "мы будем с вами при любых обстоятельствах, будем с вами до конца и мы не дадим, скажем так, вас обидеть,

- отметил Осадчук.



Андрей Осадчук / Фото goloszmin.org

Коррупция и реформы

Депутат рассказал, что встреча показала – с другой глобальной темой – борьбой с коррупцией, Украина должна разобраться сама. Речь шла не о конкретных случаях, а в целом об институтах.

Речь идет о том, что у нас, например, постоянно идут какие-то попытки политического влияния на НАБУ,

– говорит Осадчук.

По словам Андрея Осадчука, позиция Венецианской комиссии о том, что международные эксперты должны участвовать в отборе членов Высшего совета правосудия отдельно не обсуждался.

Мы в детали большие не входили, но я знаю, что эта позиция однозначно поддерживается. Говорилось также и о судебной реформе, и этот вопрос, к сожалению, остается нерешенным,

– добавил политик.