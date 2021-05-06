Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Киеве с официальным визитом. Днем ранее он посетил саммит "Большой семерки" в Лондоне, где также обсуждались вопросы Украины.

На саммите членов "Большой семерки" лидеры стран выразили поддержку Украине. Об этом Энтони Блинкен заявил на встрече с Зеленским в Киеве.

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США будет поддерживать Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и Владимир Зеленский во время встречи обсудили те угрозы, которые наблюдаются со стороны России. В очередной раз Штаты выразили свою поддержку Украине и заявили, что будут способствовать борьбе с угрозами.

Блинкен в частности отметил: хочет от имени Байдена заявить, что США весьма ценят дружбу и партнерство с Украиной. Белый дом будет поддерживать территориальную целостность Украины и ее независимость. И в этом с ним солидарны лидеры G7.

Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность Украины. Мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены "Большой семерки",

– сказал Блинкен.

Встреча Энтони Блинкена и Владимира Зеленского: смотрите видео

Энтони Блинкен в Украине