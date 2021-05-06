США и вся G7 поддерживают суверенитет Украины, – Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Киеве с официальным визитом. Днем ранее он посетил саммит "Большой семерки" в Лондоне, где также обсуждались вопросы Украины.
Источник:24 канал
На саммите членов "Большой семерки" лидеры стран выразили поддержку Украине. Об этом Энтони Блинкен заявил на встрече с Зеленским в Киеве.
Важно Это будет фундаментальный год для отношений Украины и США, – Зеленский о разговоре с Блинкеном
США будет поддерживать Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Владимир Зеленский во время встречи обсудили те угрозы, которые наблюдаются со стороны России. В очередной раз Штаты выразили свою поддержку Украине и заявили, что будут способствовать борьбе с угрозами.
Блинкен в частности отметил: хочет от имени Байдена заявить, что США весьма ценят дружбу и партнерство с Украиной. Белый дом будет поддерживать территориальную целостность Украины и ее независимость. И в этом с ним солидарны лидеры G7.
Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность Украины. Мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены "Большой семерки",
– сказал Блинкен.
Встреча Энтони Блинкена и Владимира Зеленского: смотрите видео
Энтони Блинкен в Украине
- Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 6 мая.
- Это первый визит чиновника в центрально-восточную часть Европы.
- Он уже встретился с министром МИД Украины Дмитрием Кулебой, нардепами.
- После обеда началась официальная встреча Блинкена с президентом Владимиром Зеленским.
- Блинкен отметил, что следующий год в отношениях США и Украины будет фундаментальным.
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