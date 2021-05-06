Энтони Блинкен 6 мая прибыл с рабочим визитом в Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора политики обсудили российскую агрессию.

О чем говорили политики

Зеленский заявил, что он впервые встретился с государственным секретарем США. Однако, по его словам, американские чиновники так хорошо знают все детали украинской политики, что кажется, будто встреча уже не первая.

Он отметил, что самое главное то, что госсекретарь понимает всю ситуацию на временно оккупированном Донбассе и поддерживает Украину не только на словах.

Главные темы встречи

Оккупация Крыма,

ситуация на Донбассе,

российский газопровод "Северный поток-2".

В вопросе "Северного потока-2" есть разные позиции в Европе. К сожалению, иногда они не общие с Украиной. Однако с США мы едины в этом. Я очень благодарен за такую ​​поддержку,

– заявил Зеленский.

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Смотрите видео с пресс-конференции Зеленского и Блинкена:​