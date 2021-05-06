Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває у Києві з офіційним візитом. Днем раніше він відвідав саміт "Великої сімки" у Лондоні, де також обговорювалися питання України.

На саміті членів "Великої сімки" лідери країн висловили підтримку Україні. Про це Ентоні Блінкен заявив на зустрічі із Зеленським у Києві.

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США буде підтримувати Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен та Володимир Зеленський під час зустрічі обговорили ті загрози, які спостерігаються з боку Росії. Вкотре штати висловили свою підтримку Україні та заявили, що сприятимуть боротьбі із загрозами.

Блінкен зокрема зазначив: хоче від імені Байдена заявити, що США неабияк цінують дружбу і партнерство з Україною. Білий дім буде підтримувати територіальну цілісність України та її незалежність. І в цьому з ним солідарні лідери G7.

Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність України. Мені дуже приємно, що цю позицію поділяють усі члени "Великої сімки",

– сказав Блінкен.

Зустріч Ентоні Блінкена і Володимира Зеленського: дивіться відео

Ентоні Блінкен в Україні