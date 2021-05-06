Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 6 мая прокомментировал количество войск России возле границы с Украиной и на оккупированных территориях. В частности, он сказал, что десятки тысяч военных до сих пор остаются на своих позициях.

Политик рассказал об этом перед участием в заседании министров обороны стран-членов ЕС, которое состоится в Брюсселе. В частности, встреча пройдет под председательством Жозепа Борреля.

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НАТО должно оставаться бдительным, – Столтенберг

Генсек НАТО заявил, что увеличение российских войск заставляет Альянс пристально следить за развитием ситуации.

"Мы видели незначительное уменьшение скопления российских подразделений, но десятки тысяч (военных – 24 канал) остаются. Мы также видим, что Россия оставила много оружия, заранее расположенного оборудования", – заявил Столтенберг.

Он напомнил, что Россия ввела ограничения в Черном море, включая ограниченный заход в Азовское море через Керченский пролив.

Поэтому НАТО должно оставаться бдительным и внимательно отслеживать развитие ситуации. Есть значительное российское присутствие, есть больше российских подразделений в и вокруг Украины, чем до недавнего увеличения напряжения,

– говорил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО заверил, что агрессивное российское поведение, начиная от опасных шпионских операций в Болгарии и Чехии, а также значительного наращивания военного присутствия на оккупированных территориях и вокруг Украины, будет обсуждаться на заседании.

Коротко об эскалации Россией

В конце марта главнокомандующий Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает войска и технику к границе с Украиной. Впоследствии Кремль начал стягивать войска и технику к оккупированным территориям, в частности в Крым. Подробнее о ситуации здесь.

Впоследствии украинская разведка предупреждала о возможных провокациях и наступлении. Мир выступал против российской агрессии. В частности, выражая поддержку Украины.

22 апреля Кремль заявил об отводе войск, однако оставил технику 41 армии возле границы Украины. Также под видом "учений", Россия закрыла часть акватории Черного моря.

6 мая Владимир Зеленский сообщил, что Россия отводит войска очень медленно. В частности, на границе остается военная техника. По словам президента, пока из Крыма Россия "отогнала" лишь 3,5 тысячи военных.

Обратите внимание! Высокопоставленные представители администрации Байдена заверили, что Россия вывела лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной. Несмотря на заявление Москвы о том, что она уменьшает напряжение в нестабильном регионе, на месте осталось еще примерно 80 тысяч военных.