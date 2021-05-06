Российских войск возле Украины сейчас больше, чем во время эскалации, – генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 6 мая прокомментировал количество войск России возле границы с Украиной и на оккупированных территориях. В частности, он сказал, что десятки тысяч военных до сих пор остаются на своих позициях.
Источник:Интерфакс-Украина
Политик рассказал об этом перед участием в заседании министров обороны стран-членов ЕС, которое состоится в Брюсселе. В частности, встреча пройдет под председательством Жозепа Борреля.
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НАТО должно оставаться бдительным, – Столтенберг
Генсек НАТО заявил, что увеличение российских войск заставляет Альянс пристально следить за развитием ситуации.
"Мы видели незначительное уменьшение скопления российских подразделений, но десятки тысяч (военных – 24 канал) остаются. Мы также видим, что Россия оставила много оружия, заранее расположенного оборудования", – заявил Столтенберг.
Он напомнил, что Россия ввела ограничения в Черном море, включая ограниченный заход в Азовское море через Керченский пролив.
Поэтому НАТО должно оставаться бдительным и внимательно отслеживать развитие ситуации. Есть значительное российское присутствие, есть больше российских подразделений в и вокруг Украины, чем до недавнего увеличения напряжения,
– говорил Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО заверил, что агрессивное российское поведение, начиная от опасных шпионских операций в Болгарии и Чехии, а также значительного наращивания военного присутствия на оккупированных территориях и вокруг Украины, будет обсуждаться на заседании.
Коротко об эскалации Россией
- В конце марта главнокомандующий Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает войска и технику к границе с Украиной. Впоследствии Кремль начал стягивать войска и технику к оккупированным территориям, в частности в Крым. Подробнее о ситуации здесь.
- Впоследствии украинская разведка предупреждала о возможных провокациях и наступлении. Мир выступал против российской агрессии. В частности, выражая поддержку Украины.
- 22 апреля Кремль заявил об отводе войск, однако оставил технику 41 армии возле границы Украины. Также под видом "учений", Россия закрыла часть акватории Черного моря.
- 6 мая Владимир Зеленский сообщил, что Россия отводит войска очень медленно. В частности, на границе остается военная техника. По словам президента, пока из Крыма Россия "отогнала" лишь 3,5 тысячи военных.
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