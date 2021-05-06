Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что у границы с Украиной наибольшая с 2014 года концентрация российских сил. Штаты пристально наблюдают за этим.

Блинкен подтвердил, что некоторые российские силы были отведены от границы, но некоторые остаются. Политик обратился к Москве с призывом прекратить агрессию.

Важно Это будет фундаментальный год для отношений Украины и США, – Зеленский о разговоре с Блинкеном

Угрозы России есть

Особенно госсекретарь подчеркнул, что жертвы на Донбассе есть едва ли не каждый день.

Также есть злоупотребления, кибератаки… И это происходит каждый день. Мы против действий России по дестабилизации в Украине... Что касается угроз, то они остаются,

– сказал Блинкен.

Политик отметил, что значительное количество войск остается на границе. Поэтому Россия способна активно действовать, если только захочет.

Кроме того, Блинкен отметил, что США ценят сдерживание ситуации Украиной, ведь Киев не отвечает на провокации Москвы.

Обратите внимание! Во время встречи Блинкена с президентом Владимиром Зеленским также говорили об оккупации Крыма, реформах в Украине и "Северном потоке-2".

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского и Блинкена:

Что этому предшествовало