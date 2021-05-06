Угрозы остаются, – Блинкен заявил, что Россия лишь частично отвела войска от границы
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что у границы с Украиной наибольшая с 2014 года концентрация российских сил. Штаты пристально наблюдают за этим.
Источник:24 канал
Блинкен подтвердил, что некоторые российские силы были отведены от границы, но некоторые остаются. Политик обратился к Москве с призывом прекратить агрессию.
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Угрозы России есть
Особенно госсекретарь подчеркнул, что жертвы на Донбассе есть едва ли не каждый день.
Также есть злоупотребления, кибератаки… И это происходит каждый день. Мы против действий России по дестабилизации в Украине... Что касается угроз, то они остаются,
– сказал Блинкен.
Политик отметил, что значительное количество войск остается на границе. Поэтому Россия способна активно действовать, если только захочет.
Кроме того, Блинкен отметил, что США ценят сдерживание ситуации Украиной, ведь Киев не отвечает на провокации Москвы.
Смотрите видео пресс-конференции Зеленского и Блинкена:
Что этому предшествовало
- В апреле Россия активно стягивала войска к границе с Украиной и оккупированного Крыма. В Кремле уверяли, что это для учений.
- Украинская разведка предупреждала, что агрессор может готовить провокации и наступление.
- Мировое сообщество было особенно обеспокоено такими действиями Москвы.
- Однако впоследствии в России заявили, что будут отводить войска.
- Несмотря на это, New York Times писало, что у границы осталось еще примерно 80 тысяч оссийских военных.
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