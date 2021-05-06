Загрози залишаються, – Блінкен заявив, що Росія лише частково відвела війська від кордону
Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що біля кордону з Україною є найбільша з 2014 року концентрація російських сил. Штати пильно спостерігають за цим.
Джерело:24 канал
Блінкен підтвердив, що деякі російські сили були відведені від кордону, але деякі залишаються. Політик звернувся до Москви із закликом припинити агресію.
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Загрози від Росії є
Також є зловживання, кібератаки...Це відбувається щодня. Ми проти дій Росії щодо дестабілізації в Україні...Щодо загроз, вони залишаються,
– сказав Блінкен.
Політик наголосив, що значна кількість військ залишається на кордоні. Тож Росія має спроможність активно діяти, якщо тільки захоче.
Крім того, Блінкен зазначив, що США цінують стримування ситуації Україною, адже Київ не відповідає на провокації Москви.
Дивіться відео пресконференції Зеленського та Блінкена:
Що цьому передувало
- У квітні Росія активно стягувала війська до кордону з Україною та окупованого Криму. У Кремлі запевняли, що це для навчань.
- Українська розвідка попереджала, що агресор може готувати провокації та наступ.
- Світова спільнота була особливо стурбована такими діями Москви.
- Однак згодом в Росії заявили, що будуть відводити війська.
- Попри це, New York Times писало, що біля кордону залишилося ще приблизно 80 тисяч російських військових.
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