Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що біля кордону з Україною є найбільша з 2014 року концентрація російських сил. Штати пильно спостерігають за цим.

Блінкен підтвердив, що деякі російські сили були відведені від кордону, але деякі залишаються. Політик звернувся до Москви із закликом припинити агресію.

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Загрози від Росії є

Особливо держсекретар наголосив, що жертви на Донбасі є ледь не щодня.

Також є зловживання, кібератаки...Це відбувається щодня. Ми проти дій Росії щодо дестабілізації в Україні...Щодо загроз, вони залишаються,

– сказав Блінкен.

Політик наголосив, що значна кількість військ залишається на кордоні. Тож Росія має спроможність активно діяти, якщо тільки захоче.

Крім того, Блінкен зазначив, що США цінують стримування ситуації Україною, адже Київ не відповідає на провокації Москви.

Зверніть увагу! Під час зустрічі Блінкена із президентом Володимиром Зеленським також говорили про окупацію Криму, реформи в Україні та "Північний потік-2".

Дивіться відео пресконференції Зеленського та Блінкена:

Що цьому передувало