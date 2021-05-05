Росія вивела лише кілька тисяч військовослужбовців з кордону з Україною. Незважаючи на заяву Москви про те, що вона зменшує напругу в нестабільному регіоні, на місці залишилося ще приблизно 80 тисяч військових.

Високопоставлені представники адміністрації Байдена запевнили, що російські військові перебувають біля різних смуг кордону країни з Україною. Це найбільша сила, яку Росія накопичила там з моменту окупації Кримую.

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Росія наказала повернути лише деякі підрозділи до своїх казарм до 1 травня. Однак багато підрозділів залишили позаду свої вантажівки та броньовані машини, що є сигналом того, що вони можуть повернутися назад, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить їх знову розгорнути.

Довідка. Президент США Джо Байден заявив, що має "надію і сподівання" зустрітися з Путіним під час поїздки до Європи в червні, що включає участь у саміті НАТО в Брюсселі. Зокрема, обговорюватимуть і події в Україні.

Представники адміністрації заявили, що сприймають стійку присутність військ на українському кордоні як повідомлення від Путіна про те, що він може зрівнятись за кількістю військ, які беруть участь у військових навчаннях НАТО в Європі.

Американські чиновники зазначили, що залишаються невпевненими в тому, які саме цілі в Путіна.

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