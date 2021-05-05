80 тисяч російських військових залишаються на кордоні України, – NYT
Росія вивела лише кілька тисяч військовослужбовців з кордону з Україною. Незважаючи на заяву Москви про те, що вона зменшує напругу в нестабільному регіоні, на місці залишилося ще приблизно 80 тисяч військових.
Джерело:New York Times
Високопоставлені представники адміністрації Байдена запевнили, що російські військові перебувають біля різних смуг кордону країни з Україною. Це найбільша сила, яку Росія накопичила там з моменту окупації Кримую.
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Росія наказала повернути лише деякі підрозділи до своїх казарм до 1 травня. Однак багато підрозділів залишили позаду свої вантажівки та броньовані машини, що є сигналом того, що вони можуть повернутися назад, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить їх знову розгорнути.
Представники адміністрації заявили, що сприймають стійку присутність військ на українському кордоні як повідомлення від Путіна про те, що він може зрівнятись за кількістю військ, які беруть участь у військових навчаннях НАТО в Європі.
Американські чиновники зазначили, що залишаються невпевненими в тому, які саме цілі в Путіна.
Російські війська на кордоні: що відомо
- Росія активно стягувала свої війська та техніку до кордону з Україною останні кілька тижнів. Кремль виправдовувався, нібито проводить військові навчання.
- Однак ні Україна, ні її міжнародні парнери у це не вірили. Усі побоювались можливого наступу.
- У Пентагоні заявили, що концентрація військ більша, ніж була у 2014 році.
- Згодом Кремль заявив, що війська повертаються з кордонів, однак досі цього не сталося.
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