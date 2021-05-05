80 тысяч российских военных остаются на границе Украины, – NYT
Россия вывела лишь несколько тысяч военнослужащих с границы с Украиной. Несмотря на заявление Москвы о том, что она уменьшает напряжение в нестабильном регионе, на месте осталось еще примерно 80 тысяч военных.
Источник:New York Times
Высокопоставленные представители администрации Байдена заверили, что российские военные находятся у разных полос границы страны с Украиной. Это самая большая сила, которую Россия накопила там с момента оккупации Крыма.
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Россия приказала вернуть лишь некоторые подразделения в свои казармы до 1 мая. Однако многие подразделения оставили позади свои грузовики и бронированные машины, что является сигналом того, что они могут вернуться назад, если президент России Владимир Путин решит их снова развернуть.
Представители администрации заявили, что воспринимают устойчивое присутствие войск на украинской границе как сообщение от Путина о том, что он может сравниться по количеству войск, которые принимают участие в военных учениях НАТО в Европе.
Американские чиновники отметили, что остаются неуверенными в том, какие именно цели у Путина.
Российские войска на границе: что известно
- Россия активно стягивала свои войска и технику к границе с Украиной последние несколько недель. Кремль оправдывался, якобы проводит военные учения.
- Однако ни Украина, ни ее международные партнеры в это не верили. Все опасались возможного наступления.
- В Пентагоне заявили, что концентрация войск больше, чем была в 2014 году.
- Впоследствии Кремль заявил, что войска возвращаются с границ, однако до сих пор этого не произошло.
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