Россия вывела лишь несколько тысяч военнослужащих с границы с Украиной. Несмотря на заявление Москвы о том, что она уменьшает напряжение в нестабильном регионе, на месте осталось еще примерно 80 тысяч военных.

Высокопоставленные представители администрации Байдена заверили, что российские военные находятся у разных полос границы страны с Украиной. Это самая большая сила, которую Россия накопила там с момента оккупации Крыма.

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Россия приказала вернуть лишь некоторые подразделения в свои казармы до 1 мая. Однако многие подразделения оставили позади свои грузовики и бронированные машины, что является сигналом того, что они могут вернуться назад, если президент России Владимир Путин решит их снова развернуть.

Справка. Президент США Джо Байден заявил, что имеет "надежду" встретиться с Путиным во время поездки в Европу в июне, что включает участие в саммите НАТО в Брюсселе. В частности, будут обсуждать и события в Украине.

Представители администрации заявили, что воспринимают устойчивое присутствие войск на украинской границе как сообщение от Путина о том, что он может сравниться по количеству войск, которые принимают участие в военных учениях НАТО в Европе.

Американские чиновники отметили, что остаются неуверенными в том, какие именно цели у Путина.

Российские войска на границе: что известно