Скопление войск России на границах схоже с ситуацией 2014 года. В то же время тогда Кремль пытался демонстрировать военное влияние на руководство Украины.

Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. Также он назвал цель стягивания российских войск к границам Украины в 2021 году.

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"В 2014 году вооруженные силы России были накоплены вдоль государственной границы с Украиной для демонстрации военного влияния на руководство Украины. Такая же ситуация произошла и в этот период", – сказал Сергей Наев.

По его словам, произошло накопление с 28 батальонных тактических групп к более чем 50.

Соответственно, цель таких действий – это демонстрация военного присутствия вокруг государственной границы Украины на тех направлениях, которые, возможно, будут угрожающими относительно украинских Вооруженных сил, добавил командующий ОС.

Цель одна – показать готовность к военному решению ситуации, которая может возникнуть по желанию их военного или политического руководства,

– заявил Сергей Наев.

Полное интервью Сергея Наева: смотрите видео

Стягивание войск России к границам Украины: главное

30 марта 2021 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вблизи границы Украины.

Уже 1 апреля украинская разведка сообщила о возможности расширения Россией военного присутствия на Донбассе.

Впоследствии расследователи Conflict Intelligence Team обнаружили полевой военный лагерь России возле украинской границы, а 10 апреля в ОБСЕ сообщили, что Россия стягивает в Донецкую область танки.

Однако 22 апреля в России заявили о планах по отводу войск в пункты постоянной дислокации.



Российские войска у украинской границы / Инфографика 24 канала