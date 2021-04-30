Угрозы вторжения нет, – Наєв о возможных сценариях развития событий на границе
Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев рассказал о возможных сценариях развития конфликта у границы. По его словам, сейчас угрозы вторжения нет.
Источник:Armyinform
Наев заявил, что рассматривают различные сценарии развития событий по всей протяженности границы. Украинские военные регулярно проводят учения и тренировки.
Кстати Критическая линия не перейдена, – Наєв о возможном наступлении России
Будут ли привлекать союзников к операциям на границе
Командующий подчеркнул, что разработаны планы применения сил обороны. Они предусматривают применение только украинских военных.
Других сил, в частности, партнеров не предусмотрено ... мы всегда надеемся только на собственные силы,
– отметил Наєв.
Как будет реагировать Украина при наихудшем сценарии
Наєв отметил, что военный подход предусматривает постоянное пребывание на боевом дежурстве соответствующих сил – пунктов управления. Таким образом необходимое количество средств наготове все время.
"Поэтому непосредственное реагирование будет онлайн первоочередными силами. В случае возникновения признаков подготовки к более угрожающему сценарию, мы будем осуществлять усиление наших сил", – сказал военный.
Напряжение на границе: что надо знать
- В течение нескольких недель Россия усиленно стягивала войска и технику на оккупированный Крым и к границам Украины.
- В Кремле это объясняли учениями и проверкой боевой готовности.
- Мир и Украина обеспокоились из-за такой ситуации. Разведка предупреждала, что Москва может готовить наступление.
- Правда, 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что со следующего дня начнется отвод войск.
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