Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев рассказал о возможных сценариях развития конфликта у границы. По его словам, сейчас угрозы вторжения нет.

Наев заявил, что рассматривают различные сценарии развития событий по всей протяженности границы. Украинские военные регулярно проводят учения и тренировки.

Кстати Критическая линия не перейдена, – Наєв о возможном наступлении России

Будут ли привлекать союзников к операциям на границе

Командующий подчеркнул, что разработаны планы применения сил обороны. Они предусматривают применение только украинских военных.

Других сил, в частности, партнеров не предусмотрено ... мы всегда надеемся только на собственные силы,

– отметил Наєв.

Как будет реагировать Украина при наихудшем сценарии

Наєв отметил, что военный подход предусматривает постоянное пребывание на боевом дежурстве соответствующих сил – пунктов управления. Таким образом необходимое количество средств наготове все время.

"Поэтому непосредственное реагирование будет онлайн первоочередными силами. В случае возникновения признаков подготовки к более угрожающему сценарию, мы будем осуществлять усиление наших сил", – сказал военный.

Напряжение на границе: что надо знать