Сергей Наев сообщил, что по сравнению с прошлым годом по состоянию на апрель 2021 года Россия в 1,5 раза увеличила полеты разведывательной авиации. Уровень военной угрозы вблизи украинских границ вырос.

В то же время, по словам командующего Вооруженных сил Украины Наева, сейчас критическую линию оккупанты не перешли.

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В настоящее время критическая линия не перейдена. Мы в настоящее время не видим создания наступательных группировок,

– заметил Наєв.

Кроме того, он подчеркнул, что ВСУ всегда готовы к решению ситуации по наихудшему варианту.

Что еще сказал командующий ВСУ

Для наступления у границы Украины должны создать ударные группы – российские войска должны выстроиться в боевой порядок и приготовиться к наступлению.

Сейчас таких признаков украинская сторона не фиксирует.

Россияне не создают ударные группы.

Все вражеские подразделения сейчас осуществляют мероприятия подготовки, которые можно назвать "демонстрацией силы".

Что происходит на Донбассе