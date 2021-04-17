Критическая линия не перейдена, – Наев о возможном наступлении России
Сергей Наев сообщил, что по сравнению с прошлым годом по состоянию на апрель 2021 года Россия в 1,5 раза увеличила полеты разведывательной авиации. Уровень военной угрозы вблизи украинских границ вырос.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
В то же время, по словам командующего Вооруженных сил Украины Наева, сейчас критическую линию оккупанты не перешли.
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В настоящее время критическая линия не перейдена. Мы в настоящее время не видим создания наступательных группировок,
– заметил Наєв.
Кроме того, он подчеркнул, что ВСУ всегда готовы к решению ситуации по наихудшему варианту.
Что еще сказал командующий ВСУ
- Для наступления у границы Украины должны создать ударные группы – российские войска должны выстроиться в боевой порядок и приготовиться к наступлению.
- Сейчас таких признаков украинская сторона не фиксирует.
- Россияне не создают ударные группы.
- Все вражеские подразделения сейчас осуществляют мероприятия подготовки, которые можно назвать "демонстрацией силы".
Что происходит на Донбассе
- Весной 2021 года ситуация на востоке Украины осложнилась. Россия существенно увеличила количество вооружения вблизи границ с Украиной. В частности, в Воронежскую область привезли ракетные комплексы "Искандер".
- Президент США Джо Байден заявил, что на Донбассе настало время для деэскалации. Лидер США заметил: "Если Россия будет вести себя агрессивно, мы будем отвечать".
- Из-за обострения на Донбассе Украина уже получила слова поддержки от ряда мировых лидеров.
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