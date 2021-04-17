Критична лінія не перейдена, – Наєв про можливий наступ Росії
Сергій Наєв повідомив, що у порівнянні з минулим роком станом на квітень 2021 Росія у 1,5 рази збільшила польоти розвідувальної авіації. Рівень військової загрози поблизу українських кордонів зріс.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Водночас, за словами командувача Збройних сил України Наєва, наразі критичну лінію окупанти не перейшли.
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На цей час критична лінія не перейдена. Ми на цей час не бачимо створення наступальних угрупувань,
– зауважив Наєв.
Окрім того, він наголосив, що ЗСУ завжди готові до розв'язання ситуації за найгіршим варіантом.
Що ще сказав командувач ЗСУ
- Для наступу біля кордону України мусять створити ударні групи – російські війська мають вишикуватися у бойовий порядок та приготуватися до наступу.
- Наразі таких ознак українська сторона не фіксує.
- Росіяни не створюють ударні групи.
- Усі ворожі підрозділи наразі здійснюють заходи підготовки, які можна назвати "демонстрацією сили".
Що відбувається на Донбасі
- Навесні 2021 року ситуація на Сході України ускладнилася. Росія суттєво збільшила кількість озброєння поблизу кордонів з Україною. Зокрема, у Воронезьку область привезли ракетні комплекси "Іскандер".
- Президент США Джо Байден заявив, що на Донбасі настав час для деескалації. Лідер США зауважив: "якщо Росія поводитиметься агресивно, ми будемо відповідати".
- Через загострення на Донбасі Україна вже отримала слова підтримки від низки світових лідерів.
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