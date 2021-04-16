В ВСУ попросили представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не будоражить панические настроения в обществе. Кроме того, не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований.

В обращении главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Хомчака говорится, что "в последнее время наблюдается наращивание российских войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины".

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Хомчак подчеркнул:"такие действия вызваны попыткой в очередной раз испытать наше государство на устойчивость и готовность дать достойный отпор агрессору, а общество – на единство".

"Как свидетельствует накопленный за годы войны с российским оккупантом опыт, в такой ситуации нужны: уравновешенность, взвешенность в решениях и консолидация усилий органов государственной власти, местного самоуправления, территориальных общин вокруг законодательно определенных возможностей", – подчеркнул генерал-полковник.

Хомчак рассказал, что сейчас Генеральный штаб "прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования". Украинские разведчики "пристально следят за характером действий противника и моделируют дальнейшее развитие обстановки".

По словам главнокомандующего ВСУ, "в различных областях нашей страны проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны, а также другие мероприятия в соответствии к выполнению задач по обороне государства в потенциально угрожающих направлениях".

В связи с указанным, прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не будоражить панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований,

– подчеркнул Хомчак.

Генерал-полковник подчеркнул, что такую деятельность российская пропагандистская машина может использовать для "информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине".

"В свою очередь, хочу в очередной раз отметить, что ВСУ высоко ценят патриотизм и героизм, преданность и бескорыстие всех добровольцев и неравнодушных граждан за многолетнюю действенную поддержку украинского войска, в частности, бригад территориальной обороны ВСУ", – подчеркнул Хомчак.

Свое заявление Хомчак подытожил призывом "приобщаться к ВСУ, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны".

Обратите внимание! Из-за обострения ситуации на Донбассе мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые будут защищать Украину в случае полномасштабного вторжения России.