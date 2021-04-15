Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев. Они поедут защищать Украину в случае полномасштабного вторжения России.

Городской голова Ивано-Франковска поручил сформировать отряд руководителю Муниципальной инспекции города Михаилу Шутаку.

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На Прикарпатье создают отряд добровольцев

Этот отряд при необходимости сможет отправиться на борьбу с российскими оккупантами.

Добровольцы в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет,

– написал Марцинкив.

Он добавил: если из Ивано-Франковска будут идти на Донбасс добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе.

По словам мэра, в муниципальной инспекции Ивано-Франковска сейчас есть 36 участников боевых действий. "То есть люди опытные и в случае вторжения России смогут дать совет на фронте", – отметил городской голова.

Марцинкив также подчеркнул, что к агрессии России следует быть готовыми.

Россия стягивает войска: главное

Москва начала активно стягивать свои войска и технику к границам Украины и на территорию оккупированного Крыма. В сети обнародовали множество видео, подтверждающих это.

По информации разведки Минобороны, до 20 апреля 2021 года государство-оккупант перебросит 110 тысяч военных.

Кроме того, Кремль активно работает на информационном фронте, распространяя фейки об обострении ситуации со стороны Киева.

Международное сообщество поддерживает Украину и призывает Россию прекратить эскалацию конфликта.

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Войска России у границы / Инфографика 24 канала