В Украине начинают формировать добровольческие отряды из-за обострения со стороны России
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев. Они поедут защищать Украину в случае полномасштабного вторжения России.
Источник:фейсбук Руслана Марцинкива
Городской голова Ивано-Франковска поручил сформировать отряд руководителю Муниципальной инспекции города Михаилу Шутаку.
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На Прикарпатье создают отряд добровольцев
Этот отряд при необходимости сможет отправиться на борьбу с российскими оккупантами.
Добровольцы в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет,
– написал Марцинкив.
Он добавил: если из Ивано-Франковска будут идти на Донбасс добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе.
По словам мэра, в муниципальной инспекции Ивано-Франковска сейчас есть 36 участников боевых действий. "То есть люди опытные и в случае вторжения России смогут дать совет на фронте", – отметил городской голова.
Марцинкив также подчеркнул, что к агрессии России следует быть готовыми.
Россия стягивает войска: главное
- Москва начала активно стягивать свои войска и технику к границам Украины и на территорию оккупированного Крыма. В сети обнародовали множество видео, подтверждающих это.
- По информации разведки Минобороны, до 20 апреля 2021 года государство-оккупант перебросит 110 тысяч военных.
- Кроме того, Кремль активно работает на информационном фронте, распространяя фейки об обострении ситуации со стороны Киева.
- Международное сообщество поддерживает Украину и призывает Россию прекратить эскалацию конфликта.
Войска России у границы / Инфографика 24 канала
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