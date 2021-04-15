Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив створити загін добровольців. Вони поїдуть захищати Україну у випадку повномасштабного вторгнення Росії.

Міський голова Івано-Франківська доручив сформувати загін керівнику Муніципальної інспекції міста Михайлу Шутаку.

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На Прикарпатті створюють загін добровольців

Цей загін за потреби зможе вирушити на боротьбу з російськими окупантами.

Добровольці у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Бо ми всі розуміємо, що загострення буде,

– написав Марцінків.

Він додав: якщо з Івано-Франківська будуть іти на Донбас добровольці, то краще, аби вони служили разом.

За словами мера, у Муніципальній інспекції Івано-Франківська наразі є 36 учасників бойових дій. "Тобто люди досвідчені й у випадку вторгнення Росії зможуть дати раду на фронті", – зазначив міський голова.

Марцінків також наголосив, що до агресії Росії слід бути готовими.

Росія стягує війська: головне

Москва почала активно стягувати свої війська та техніку до кордонів України та на територію окупованого Криму. У мережі оприлюднили безліч відео, які підтверджують це.

За інформацією розвідки Міноборони, до 20 квітня 2021 року держава-окупант перекине 110 тисяч військових.

Крім того, Кремль активно працює на інформаційному фронті, поширюючи фейки про загострення ситуації зі сторони Києва.

Міжнародна спільнота підтримує Україну та закликає Росію припинити ескалацію конфлікту.

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Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу