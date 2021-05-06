Количество войск России у границ с Украиной уменьшается очень медленно, – Зеленский
Россия, несмотря на официальные заявления о "завершении военных учений", не спешит отводить свою технику и военных. Сейчас из Крыма Россия "отогнала" лишь 3,5 тысячи военных.
Источник:24 канал
Угроза нападения со стороны России продолжает оставаться. Такое заявление Владимир Зеленский сделал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Кстати Угрозы остаются, – Блинкен заявил, что Россия лишь частично отвела войска от границы
Россия очень медленно отводит войска
Зеленский отметил крайне медленное уменьшение российского военного контингента вдоль границ с Украиной и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Цифра, о которой говорит украинская власть касательно отвода – около 3-3500 военных.
Мы отмечаем: и наша разведка, и наши профессиональные военные – только 3,5 тысячи военных, начали отвод и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока уменьшения не видим,
– сказал Зеленский.
Президент добавил: такое уменьшение войска считают медленным, поэтому вероятная угроза остается.
Снайперское затишье
В то же время Зеленский отметил: нельзя не отметить, что количество снайперских обстрелов уменьшилось. Именно из-за выстрелов снайперов, заявил Зеленский, погибло большинство военных в этом году.
Встреча Зеленского и Блинкена: смотрите видео
Эскалация на Донбассе: коротко
- В конце марта Россия начала активно стягивать войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым.
- Перемещение там мотивировали необходимостью учений.
- Украинская разведка предупреждала, что агрессор может готовить провокации и наступление вглубь страны.
- В Пентагоне заявили, что концентрация войск больше, чем была в 2014 году.
- В конце концов глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что "учения закончились успешно" и они будут отводить войска.
- Впрочем, международные СМИ писали, что возле границы осталось еще примерно 80 тысяч российских военных.
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