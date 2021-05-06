Россия, несмотря на официальные заявления о "завершении военных учений", не спешит отводить свою технику и военных. Сейчас из Крыма Россия "отогнала" лишь 3,5 тысячи военных.

Угроза нападения со стороны России продолжает оставаться. Такое заявление Владимир Зеленский сделал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кстати Угрозы остаются, – Блинкен заявил, что Россия лишь частично отвела войска от границы

Россия очень медленно отводит войска

Зеленский отметил крайне медленное уменьшение российского военного контингента вдоль границ с Украиной и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Цифра, о которой говорит украинская власть касательно отвода – около 3-3500 военных.

Мы отмечаем: и наша разведка, и наши профессиональные военные – только 3,5 тысячи военных, начали отвод и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока уменьшения не видим,

– сказал Зеленский.

Президент добавил: такое уменьшение войска считают медленным, поэтому вероятная угроза остается.

Снайперское затишье

В то же время Зеленский отметил: нельзя не отметить, что количество снайперских обстрелов уменьшилось. Именно из-за выстрелов снайперов, заявил Зеленский, погибло большинство военных в этом году.

Важно! Не проходит и недели, чтобы Украина не теряла кого-то из своих защитников из-за обстрелов боевиков. Только с начала этого года на Донбассе уже погибли 38 украинских военных.

Встреча Зеленского и Блинкена: смотрите видео

Эскалация на Донбассе: коротко