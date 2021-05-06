Росія, попри офіційні заяви про "завершення військових навчань", не поспішає відводити свою техніку і військових. Наразі з Криму Росія "відігнала" лише 3,5 тисячі військових.

Загроза нападу з боку Росії і надалі залишається. Таку заяву Володимир Зеленський зробив після зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

До речі Блінкен заявив, що Росія лише частково відвела війська від кордону

Росія дуже повільно відводить війська

Зеленський відзначив вкрай повільне зменшення російського військового контингенту уздовж кордонів з Україною і на окупованих територіях Криму і Донбасу. Цифра, про яку говорить українська влада щодо відведення – близько 3 – 3,5 тисяч військових.

Ми відзначаємо: і наша розвідка, і наші професійні військові – що тільки 3,5 тисячі військових, які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим. Більше ніде ми наразі зменшення не бачимо,

– сказав Зеленський.

Президент додав: таке зменшення війська вважають повільним, тому ймовірна загроза залишається.

Снайперське затишшя

Водночас Зеленський зауважив: не можна не відзначити те, що кількість снайперських обстрілів зменшилася. Саме через постріли снайперів, заявив Зеленський, загинула більшість військових цьогоріч.

Важливо! Не минає й тижня, аби Україна не втрачала когось зі своїх захисників через обстріли бойовиків. Лише від початку цього року на Донбасі вже загинули 38 українських військових.

Зустріч Зеленського і Блінкена: дивіться відео

Ескалація на Донбасі: коротко