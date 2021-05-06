Російських військ біля України зараз більше, ніж під час ескалації, – генсек НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 6 травня прокоментував кількість військ Росії біля кордону з Україною та на окупованих територіях. Зокрема, він сказав, що десятки тисяч військових досі залишаються на своїх позиціях.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Політик розповів про це перед участю в засіданні міністрів оборони країн-членів ЄС, яке відбудеться в Брюсселі. Зокрема, зустріч відбудеться під головуванням Жозепа Борреля.
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НАТО має залишатися пильним, – Столтенберг
Генсек НАТО заявив, що збільшення російських військ змушує Альянс пильно стежити за розвитком ситуації.
"Ми бачили незначне зменшення скупчення російських підрозділів, але десятки тисяч (військових – 24 канал) залишаються. Ми також бачимо, що Росія залишила багато зброї, заздалегідь розташованого обладнання", – заявив Столтенберг.
Він нагадав, що Росія впровадила обмеження в Чорному морі, включаючи обмежений захід в Азовське море через Керченську протоку.
Тому НАТО має залишатися пильним і пильно відстежувати розвиток ситуації. Є значна російська присутність, є більше російських підрозділів у та навколо України, ніж до недавнього збільшення напруги, – казав Столтенберг.
Генеральний секретар НАТО запевнив, що агресивна російська поведінка, починаючи від небезпечних шпигунських операцій у Болгарії та Чехії, а також значного нарощування військової присутності на окупованих територіях та навколо України, буде обговорюватись на засіданні.
Коротко про ескалацію Росією
- Наприкінці березня головнокомандувач Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує війська та техніку до кордонів з Україною. Згодом Кремль почав стягувати війська й техніку до окупованих територій, зокрема й у Крим. Детальніше про ситуацію тут.
- Згодом українська розвідка попереджала про можливі провокації та наступ. Світ виступав проти російської агресії. Зокрема, висловлюючи підтримку Україні.
- 22 квітня Кремль заявив про відведення військ, однак залишив техніку 41 армії біля кордону України. Також під виглядом "навчань", Росія закрила частину акваторії Чорного моря.
- 6 травня Володимир Зеленський повідомив, що Росія відводить війська дуже повільно. Зокрема, на кордоні залишається військова техніка. За словами президента, наразі з Криму Росія "відігнала" лише 3,5 тисячі військових.
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