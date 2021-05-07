Деталі від Стефанішиної

Наразі визначили лише дату проведення саміту лідерів країн НАТО – 14 червня 2021 року. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Саміт проводиться за участі країн-членів Альянсу. Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається в двосторонньому діалозі. Ця робота ще триває і зарано остаточно говорити про її результати,

– пояснила віцепрем'єрка.

За її словами, інтенсивність діалогу Україна – НАТО залишатиметься високою. Наразі чиновники працюють над розширенням співпраці за конкретними напрямками у рамках Партнерства розширених можливостей.

Стефанішина запевнила, що під час свого візиту до Брюсселю 17 – 18 травня обговорюватиме всі важливі питання взаємодії Україна – НАТО.

Зауважимо, раніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі нібито затвердили програму саміту ООН, а Україну, мовляв, до участі не запросили.

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