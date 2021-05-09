У НАТО відповіли, коли вирішать, чи запрошувати Україну на найближчий саміт
У Північноатлантичному Альянсі повідомлять про можливий формат і порядок денний свого майбутнього саміту, коли для цього прийде час. Захід запланований на 14 червня у Брюсселі.
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Відомо лише про те, що в основі порядку денного буде ініціатива "НАТО-2030". Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів офіційний представник Альянсу.
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Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня будуть оголошені ближче до дати. Як сказав генеральний секретар, у лідерів НАТО буде змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якого буде ініціатива "НАТО-2030",
– сказав співрозмовник агентства.
Надання ПДЧ Україні
Він також відповів на запитання, чи обговорюватимуть на саміті надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО.
"Щодо членства НАТО проводить політику відкритих дверей, і союзники по НАТО підтримують свої рішення, ухвалені на саміті в Бухаресті у 2008 році (надати членство Україні та Грузії, коли для цього прийде час – 24 канал)", – сказав представник Альянсу.
Водночас у НАТО очікують, що Україна продовжить роботу, а саме:
- приділятиме увагу реформам;
- консолідуватиме свої демократичні інститути;
- зміцнюватиме верховенство права;
- розвиватиме свій оборонний потенціал відповідно до стандартів Альянсу.
Співрозмовник запевнив, що НАТО продовжить підтримувати нашу державу, "допомагаючи зміцнювати потенціал Збройних сил України, а також проводячи ширші реформи, які допомагають країні просуватися вперед в її євроатлантичних прагненнях".
Вступ України в НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Втім перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.
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