НАТО не спешит предоставлять Украине членство в Альянсе из-за России. Дело в том, что Североатлантический альянс боится спровоцировать новую агрессию со стороны Кремля.

Такое мнение озвучил почетный член Атлантического Совета, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012 – 2016 годах Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

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Вершбоу отметил, что НАТО постоянно повторяет обещание 2008 года об том, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Однако фактически НАТО не имеет особого желания двигаться вперед, добавил Вершбоу. По его мнению, именно колебания НАТО и недостаток единства добавил России смелости в ее действиях.

Я думаю, что большей ошибкой была неспособность сделать так, чтобы Россия заплатила высокую цену за свою агрессию против Грузии в 2008 году, и это могло непосредственно способствовать тому, что произошло и в 2014 году,

– подчеркнул он.

По словам Вершбоу, неуверенность членов дает России ложное чувство того, что она имеет право вето на евроатлантическое будущее Украины и Грузии путем оккупации части их территории.

"Украина должна побудить администрацию Байдена, повлиять на остальные страны Альянса, чтобы политика открытых дверей оставалась частью обновленной политики Альянса", – сказал он.

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Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак отметил, что среди всех кандидатов на членство в Организации Североатлантического договора Украина пока лидирует. Она, скорее всего, занимает первое место.