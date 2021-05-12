Среди всех кандидатов на членство в Организацию Североатлантического договора Украина сейчас лидирует. Она, скорее всего, занимает первое место.

Ряд задач, которые Украина уже выполнила, другие государства-еще нет. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во время Всеукраинского форума "Украина 30".

Стоит прочитать Россия пытается показать, что Азовское море принадлежит ей, – Хомчак

Он пообщался с руководителями стран-членов НАТО. В соответствии с этими разговорами сделал выводы: "Очень много тех задач, которые мы уже выполнили, далеко не все страны сделали. Особенно те (решения – 24 канал), которые принимали в последнее время".

Относительно выполнения заданий для возможности вступления Украины в НАТО мы, наверное, находимся на первом месте по их выполнению,

– отметил Хомчак.

Также главнокомандующий ВСУ отметил, что самое главное – это не мериться выполненными задачами, а быть взаимосовместимыми и уметь вместе планировать операции. Он сообщил, что соответствующий процесс работает, в том числе и по учениям.

Членство Украины в НАТО: что известно