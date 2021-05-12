Украина лидирует по выполнению задач среди претендентов в НАТО, – Хомчак
Среди всех кандидатов на членство в Организацию Североатлантического договора Украина сейчас лидирует. Она, скорее всего, занимает первое место.
Источник:24 канал
Ряд задач, которые Украина уже выполнила, другие государства-еще нет. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во время Всеукраинского форума "Украина 30".
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Он пообщался с руководителями стран-членов НАТО. В соответствии с этими разговорами сделал выводы: "Очень много тех задач, которые мы уже выполнили, далеко не все страны сделали. Особенно те (решения – 24 канал), которые принимали в последнее время".
Относительно выполнения заданий для возможности вступления Украины в НАТО мы, наверное, находимся на первом месте по их выполнению,
– отметил Хомчак.
Также главнокомандующий ВСУ отметил, что самое главное – это не мериться выполненными задачами, а быть взаимосовместимыми и уметь вместе планировать операции. Он сообщил, что соответствующий процесс работает, в том числе и по учениям.
Членство Украины в НАТО: что известно
- Украина подала заявку на вступление в НАТО еще в 2008 году.
- Только в июне 2020 года государство стало партнером Альянса и получило статус с расширенными возможностями НАТО.
- В Соединенных Штатах Америки призвали Украину провести глубокие реформы. Только так государство может приблизиться к членству в организации.
- Украина должна получить План действий по членству в НАТО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина вряд ли получит его на саммите в июне 2021 года.
- Президент Украины Владимир Зеленский утвердил 11 мая 2021 года "Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год".
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