Россия пытается показать, что Азовское море принадлежит ей, – Хомчак
Россия постоянно провоцирует Вооруженные силы Украины на морских участках. В то же время российское государство хочет показать, что Азовское море является ее внутренним.
Источник:24 канал
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак во время Всеукраинского форума "Украина 30" заявил, что провокации России касаются Азовского и Черного морей. Однако военно-морские силы ВСУ имеют право реагировать на это даже с применением оружия.
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По словам Хомчака, россияне массово перекрывают районы для судоходства под видом учений. Также провокации касаются проведения боевых стрельб.
В Азовском море они вообще хотят показать, что это их внутреннее море,
– отметил главнокомандующий ВСУ.
Украина может реагировать на провокации
Хомчак отметил, что Украина никогда не провоцирует ни россиян, ни кого-либо, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям, в частности к применению силы. Впрочем, по его словам, украинская сторона готова применить оружие.
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Хомчак также отметил, что возможности украинских и российских военно-морских сил в настоящее время несоразмерны. Однако он добавил, что сейчас идет активное развитие ВМС Вооруженных сил Украины.
Провокации России в море: коротко
- Россия объявила о намерении закрыть с 19 апреля по октябрь 2021 года акватории в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран.
- Директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко заявил, что Украина из-за действий России контролирует лишь определенные участки в акваториях портов Азовского моря.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что российское государство постоянно увеличивает свое военное присутствие и нарушает торговые пути в Азовском море.
- Стоит заметить, что Россия устраивает провокации против военных украинских судов.
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