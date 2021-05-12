Россия постоянно провоцирует Вооруженные силы Украины на морских участках. В то же время российское государство хочет показать, что Азовское море является ее внутренним.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак во время Всеукраинского форума "Украина 30" заявил, что провокации России касаются Азовского и Черного морей. Однако военно-морские силы ВСУ имеют право реагировать на это даже с применением оружия.

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По словам Хомчака, россияне массово перекрывают районы для судоходства под видом учений. Также провокации касаются проведения боевых стрельб.

В Азовском море они вообще хотят показать, что это их внутреннее море,

– отметил главнокомандующий ВСУ.

Украина может реагировать на провокации

Хомчак отметил, что Украина никогда не провоцирует ни россиян, ни кого-либо, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям, в частности к применению силы. Впрочем, по его словам, украинская сторона готова применить оружие.

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Хомчак также отметил, что возможности украинских и российских военно-морских сил в настоящее время несоразмерны. Однако он добавил, что сейчас идет активное развитие ВМС Вооруженных сил Украины.

Провокации России в море: коротко