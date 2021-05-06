Есть одна идея, – Зеленский и Блинкен обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях
Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном ситуацию с безопасностью в Черном и Азовском регионах. По словам главы государства, Украина видит совместные действия с США в этом вопросе.
Источник:24 канал
Владимир Зеленский не рассказал детали разговора на эту тему. Впрочем, есть одна важная идея о сотрудничестве двух стран.
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Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию в Черном и Азовском море
Владимир Зеленский обсудил тему безопасности в Черном и Азовском регионах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Президент отметил, украинская сторона видит совместные действия в этом вопросе.
Он также добавил, что сейчас существует одна идея относительно сотрудничества между Штатами и Украиной. Однако ее нужно согласовать, и лишь потом об этом проинформируют общество.
У нас есть одна фундаментальная идея. Не буду говорить публично о ней с вами. Нужно, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы обязательно расскажем о ней обществу,
– заявил Владимир Зеленский.
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