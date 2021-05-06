Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном ситуацию с безопасностью в Черном и Азовском регионах. По словам главы государства, Украина видит совместные действия с США в этом вопросе.

Владимир Зеленский не рассказал детали разговора на эту тему. Впрочем, есть одна важная идея о сотрудничестве двух стран.

Важно Агрессия России, реформы и приглашение Байдена: как прошла встреча Зеленского и Блинкена

Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию в Черном и Азовском море

Владимир Зеленский обсудил тему безопасности в Черном и Азовском регионах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Президент отметил, украинская сторона видит совместные действия в этом вопросе.

Он также добавил, что сейчас существует одна идея относительно сотрудничества между Штатами и Украиной. Однако ее нужно согласовать, и лишь потом об этом проинформируют общество.

У нас есть одна фундаментальная идея. Не буду говорить публично о ней с вами. Нужно, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы обязательно расскажем о ней обществу,

– заявил Владимир Зеленский.

Обратите внимание! Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину 6 мая 2021 года. Государственный секретарь США провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также глава Госдепа пообщался с митрополитом Епифанием.

Пресс-конференция Зеленского и Блинкена: смотрите видео