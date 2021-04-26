Россия в Черном море оставила два больших десантных корабля
После так называемых учений в Черном море Россия оставила два больших десантных корабля у берегов временно оккупированного Крыма.
Источник:Интерфакс
Министр обороны страны-агрессора Шойгу заявил, что с 23 апреля российские войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации.
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Он сообщил, что техника и боевые суда должны совершить передислокацию до 1 мая. По его словам, из временно оккупированного Крыма улетели также более 50 самолетов и вертолетов.
Кроме этого, 23 апреля Минобороны России утверждало, что более 20 кораблей уже вернулись в пункты постоянной дислокации. Однако 2 больших десантных судна все же находятся в акватории Черного моря.
Обострение возле украинских границ: коротко
- В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к восточным границам Украины и ко временно оккупированному Крыму.
- Страна-агрессор сообщила об отводе своих сил 22 апреля. Мол, их стягивали из-за "внезапной проверки войск".
- 23 апреля стало известно, что техника 41 армии России останется под границей Украины. Об этом сообщили международные расследователи.
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