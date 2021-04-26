Россия заявила, что авиация из Крыма вернулась на базы после учений
Авиация Южного военного округа и Черноморского флота России вернулась на аэродромы постоянного базирования. Ранее российские военные провели учения в оккупированном Крыму.
Источник:минобороны России
О том, что российская авиация вернулась на базы после учений, сообщили в Южном военном округе.
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Российская авиация вернулась на базы из Крыма
Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетной армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота России вернулись из Крыма на аэродромы постоянного базирования,
– отметили в Минобороны.
Напомним, ранее в России заявили, что приняли решение об отводе войск от границы с Украиной. Там это объяснили тем, что учения на границе закончились.
Русские войска под украинской границей и в Крыму: основное
- В течение последнего месяца Россия массово стягивала войска и технику к границам с Украиной и на территорию оккупированного Крыма.
- Москва уверяла, что это "обучение" и "собственная потребность перемещения". Всего в апреле россияне хотели провести более 4 тысяч военных учений.
- В то же время в Пентагоне заявляли, что концентрация войск на украинской границе больше, чем была в 2014 году.
- Однако 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска оставляют южный и западных округ и возвращаются к местам постоянной дислокации.
- В МИД Украины отметили, что соблюдение Россией слова позволит ослабить напряженность. Однако Киев ожидает подтверждений разведки и пояснений Кремля о том, зачем было стягивать эти войска под украинскую границу.
- Уже 23 апреля российские войска действительно начали покидать оккупированный Крым.
- В то же время министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что отвод российских войск от украинских границ является "дымовой завесой". Ведь Россия оставляет свое вооружение и в любой момент может оперативно перебросить туда и личный состав.
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