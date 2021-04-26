Авиация Южного военного округа и Черноморского флота России вернулась на аэродромы постоянного базирования. Ранее российские военные провели учения в оккупированном Крыму.

О том, что российская авиация вернулась на базы после учений, сообщили в Южном военном округе.

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Российская авиация вернулась на базы из Крыма

Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетной армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота России вернулись из Крыма на аэродромы постоянного базирования,

– отметили в Минобороны.

Напомним, ранее в России заявили, что приняли решение об отводе войск от границы с Украиной. Там это объяснили тем, что учения на границе закончились.

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