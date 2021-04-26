Росія заявила, що авіація з Криму повернулася на бази після навчань
Авіація Південного військового округу і Чорноморського флоту Росії повернулася на аеродроми постійного базування. Раніше російські військові провели навчання в окупованому Криму.
Джерело:міноборони Росії
Про те, що російська авіація повернулася на бази після навчань, поінформували у Південному військовому окрузі.
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Російська авіація повернулася на бази з Криму
Понад 50 літаків оперативно-тактичної та вертольотів армійської авіації об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу і морської авіації Чорноморського флоту Росії повернулися з Криму на аеродроми постійного базування,
– зазначили в міноборони.
Нагадаємо, раніше у Росії заявили, що прийняли рішення про відведення військ від кордонів з Україною. Там це пояснили тим, що навчання на кордоні закінчилися.
Російські війська під українським кордоном та у Криму: основне
- Протягом останнього місяця Росія масово стягувала війська та техніку біля кордонів з Україною та на територію окупованого Криму.
- Москва запевняла, що це "навчання" і "власна потреба переміщення". Загалом у квітні росіяни хотіли провести понад 4 тисячі військових навчань.
- Водночас у Пентагоні заявляли, що концентрація військ на українському кордоні більша, ніж була у 2014 році.
- Однак 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війська залишають південний і західних округ і повертаються до місць постійної дислокації.
- У МЗС Україні зазначили, що дотримання Росією слова дозволить послабити напруженість. Однак Київ очікує підтверджень розвідки та пояснень Кремля щодо того, навіщо було стягувати ці війська під український кордон.
- Вже 23 квітня російські війська і справді почали покидати окупований Крим.
- Водночас міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що відведення російських військ від українських кордонів є "димовою завісою". Адже Росія залишає своє озброєння та у будь-який момент може оперативно перекинути туди й особовий склад.
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