У Кремлі задоволені тим, що США одразу звернули увагу на ескалацію біля кордону з Україною. Так, Путін ще більш впевнений у своїх силах і в тому, що нібито зможе конкурувати зі штатами.

У Білому домі хотіли акцентувати увагу на суперництві з Китаєм, однак Путін вирішив нагадати про свою "міць". Таку думку американському виданню висловили троє людей, наближених до адміністрації Путіна.

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Путін задоволений гамбітом

На тлі того, як зростала світова стривоженість через ескалацію на кордоні з Україною, Байден взяв ініціативу і першим зателефонував Путіну. У розмові він першим запропонував особисто зустрітися найближчим часом.

За твердженням трьох людей, наближених до російського керівництва, такі дії нової адміністрації США – це визнання необхідності взаємодіяти з Москвою. Відтак, це розглядають у Кремлі як тактичну перемогу Путіна.

Інше джерело – представник Держдепу США – розповідає виданню, що перекидання сил було потрібним для того, аби нагадати про міцність і перевести увагу від зростаючої сили Китаю.

Білий дім Байдена сподівався поставити Росію на задній план, щоб зосередитись на найбільш актуальному пріоритеті реагування на Китай. Несподіваний військовий маневр Путіна перевернув ці розрахунки,

– розповідає ЗМІ вищий чиновник Держдепартаменту.

Для США та їхніх європейських союзників ескалація на Донбасі була виразним нагадуванням про здатність Путіна піднімати ставку у відносинах, пише Bloomberg.

Роки санкцій після окупації Криму у 2014 році та підтримка сепаратистів на сході України мало що змусили його змінити напрямок.

Ескалація і відвід військ Росії