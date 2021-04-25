Дымовая завеса – министр обороны Швеции об отводе российских войск
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что отвод российских войск от украинских границ это "дымовая завеса". Так как Россия оставляет свое вооружение и в любой момент может оперативно перебросить туда и личный состав.
Источник:SVT
По словам Хультквиста, стягивание Россией своих войск к границам с Украиной создает "невероятную напряженность".
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Что в Швеции говорят об отводе российских войск
Министр обороны Швеции отметил, что Москва сохраняет ощутимую "свободу действий", так как оставляет вблизи украинских границ вооружение. Поэтому туда быстро могут перебросить личный состав.
Кроме того, считает Хультквист, в зависимости от своих интересов Россия может повышать и снижать уровень напряженности в регионе.
Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий,
– пояснил министр.
Он также добавил, что за эскалацию полностью ответственна только Россия.
Отвод войск России: основное
- 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска покидают южный и западных округ и возвращаются к местам постоянной дислокации.
- В МИД Украины отметили: если Россия сдержит слово, то это ослабит напряженность. Однако Киев ожидает подтверждений разведки и объяснений Кремля о том, зачем было стягивать эти войска под украинскую границу.
- А в Минобороны США отметили, что пока не нужно торопиться оценивать заявления Москвы о начале отвода российских сил от границы с Украиной.
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