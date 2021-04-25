Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что отвод российских войск от украинских границ это "дымовая завеса". Так как Россия оставляет свое вооружение и в любой момент может оперативно перебросить туда и личный состав.

По словам Хультквиста, стягивание Россией своих войск к границам с Украиной создает "невероятную напряженность".

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Что в Швеции говорят об отводе российских войск

Министр обороны Швеции отметил, что Москва сохраняет ощутимую "свободу действий", так как оставляет вблизи украинских границ вооружение. Поэтому туда быстро могут перебросить личный состав.

Кроме того, считает Хультквист, в зависимости от своих интересов Россия может повышать и снижать уровень напряженности в регионе.

Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий,

– пояснил министр.

Он также добавил, что за эскалацию полностью ответственна только Россия.

Отвод войск России: основное