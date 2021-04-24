Игорь Жовква поговорил с госсекретарем Офиса премьер-министра Швеции Карин Валенстин. Чиновники обсудили актуальные вопросы, среди которых российскую агрессию на границе Украины.

Детали разговора политиков

Заместитель руководителя Офиса президента обсудил с Валенстин пандемию коронавируса и шаги правительств двух государств для противодействия заболеваемости. Политики по телефону договорились о дальнейшей координации усилий в этом направлении.

Читайте также Репетиция вступления в ЕС: Украина просит членов Альянса подписать декларации о поддержке

Жовква рассказал шведской коллеге о ситуации безопасности на границе Украины с Россией и оккупированных территориях. Он отметил, что заявления российской стороны об отводе войск являются результатом дипломатической активности президента Владимира Зеленского. Речь идет о его тесном взаимодействии с международными партнерами, которое происходило в течение последнего месяца.

Заместитель руководителя ОПУ поблагодарил за усилия, которые Швеция прилагает в рамках своего председательства в ОБСЕ.

Валенстин заверила в неизменной твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, она дала высокую оценку взвешенной реакции нашего государства на российские провокации.

Карин Валенстин отметила дальнейшую поддержку со стороны Швеции процесса реформ в Украине. Собеседники обсудили взаимодействие в вопросе обращения с отходами, учитывая ведущий шведский опыт и технологии в этой сфере,

– говорится в сообщении.

Украина и ЕС

Чиновники также рассмотрели вопросы взаимодействия Украины и Швеции в сфере европейской интеграции Украины и ее движения к членству в Европейском Союзе.

Жовква рассказал шведской коллеге о Крымской платформе. Он выразил надежду, что Швеция будет представлена на самом высоком уровне во время инаугурационного саммита в августе.