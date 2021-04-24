Ігор Жовква порозмовляв з держсекретаркою Офісу прем'єр-міністра Швеції Карін Валенстін. Чиновники обговорили актуальні питання, серед яких російську агресію на кордоні України.

Деталі розмови політиків

Заступник керівника Офісу Президента обговорив з Валенстін пандемію коронавірусу та кроки урядів двох держав для протидії захворюваності. Політики телефоном домовилися про подальшу координацію зусиль у цьому напрямку.

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Жовква розповів шведській колезі про безпекову ситуацію на кордоні України з Росією та окупованих територіях. Він відзначив, що заяви російської сторони про відведення військ є результатом дипломатичної активності президента Володимира Зеленського. Мовиться про його тісну взаємодію з міжнародними партнерами, яка відбувалася протягом останнього місяця.

Заступник керівника ОПУ подякував за зусилля, яких Швеція докладає в межах свого головування в ОБСЄ.

Валенстін запевнила у незмінній твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Крім того, вона дала високу оцінку виваженій реакції нашої держави на російські провокації.

Карін Валенстін наголосила на подальшій підтримці з боку Швеції процесу реформ в Україні. Співрозмовники обговорили взаємодію в питанні поводження з відходами, враховуючи провідний шведський досвід і технології у цій сфері,

– мовиться у повідомленні.

Україна та ЄС

Чиновники також проаналізували питання взаємодії України та Швеції у сфері європейської інтеграції України та її руху до членства у Європейському Союзі.

Жовква розповів шведській колезі про Кримську платформу. Він висловив сподівання, що Швеція буде представлена на найвищому рівні під час інавгураційного саміту у серпні.