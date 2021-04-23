Володимир Зеленський все частіше на міжнародних майданчиках озвучує тему членства в Європейському Союзі. Щоб пришвидшити цей процес, на Банковій вдалися до нового плану зближення.

Країнам Євросоюзу пропонують підписати декларацію про європейську перспективу України. Мовляв, таким документом вони засвідчують, що підтримують та проголосують за Україну, коли та подасть заявку на вступ.

До теми ЄС висловив розчарування позицією Росії на переговорах з Україною

Першою погодилася Литва

Президент Литви Гітанас Наусєда спрогнозував, що до ЄС Україна вступить не раніше, ніж через 10 – 30 років. Водночас Зеленський планує це зробити до 2030 року.

Оголошую тверду підтримку українському суверенітету і територіальній цілісності, українській євроатлантичній інтеграції України,

– запевнив Наусєда.

"Я констатую з задоволенням, що цю підтримку ми ствердили спільною декларацією, яку підписали з президентом Зеленським", – додав він.

Реакція Франції

На зустрічі в Парижі з Емануелем Макроном Зеленський заявив, що вже декілька країн підписали такі декларації. Щоправда, які саме – не назвав. Не втрачаючи нагоди, він запропонував президенту Франції поставити підпис під документом. Наразі Макрон не відповів.

Є країни, які зараз ознайомлюються з цією декларацією. Я розповів деталі. Я думаю, що Макрон ознайомиться з цією декларацією і надасть свою відповідь,

– зауважив Зеленський.

Однак потрібна підтримка не лише Франції, а майже 30 членів ЄС. Отримати підпис Литви, яка висловлює чи не найбільшу підтримку, було, мабуть, найлегшим завданням.

Нідерланди заявили, що взагалі критично налаштовані щодо будь-якого розширення ЄС. За найкращим сценарієм Україна зможе отримати приблизно 10 декларацій. Інші держави не зважатимуть на добросусідські відносини. Їм потрібні дії і ефективне виконання домашнього завдання. Наприклад, в боротьбі із корупцією, чим Україна не може похвалитися.

Що треба зробити Україні

Один з чиновників ЄС анонімно зізнався одному з українських видань, що Україні спочатку потрібно вправно виконати угоди про асоціацію з ЄС і про поглиблену зону вільної торгівлі. Лише після цього можна розраховувати на рішучі кроки від Європейського Союзу.

Важливо Лідери Євросоюзу на саміті в травні вирішать, як бути з Росією

В травні президент перебуватиме з візитом у Польщі. Ймовірно, скористається нагодою. Наразі важко спрогнозувати, чи вдасться переконати одного з найближчих партнерів підписати декларацію.

Як відомо, у Варшаві не погоджуються щодо визнання Україною Степана Бандери та інших національних героїв. Однак якщо Україна виконає вимоги і доведе країну до стандартів ЄС, в перспективі зможе втілити євроінтеграційну мрію.