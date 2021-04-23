Лідери Європейського союзу 25 травня 2021 року проведуть у Брюсселі очний саміт. Серед основних питань, які планують обговорити, – відносини з Росією.

Деталі зустрічі лідерів ЄС

Політики також обговорять пандемію коронавірусу та зміни клімату. Про це заявив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

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У вівторок, 25 травня, президент Європейської ради скликає саміт в Брюсселі з фізичною присутністю за темами: COVID-19, клімат і Росія,

– написав Лейтс.

On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.



Details on logistics following soon. — Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021

Згодом сам Шарль Мішель уточнив цю інформацію та додав, що у червні політики зустрінуться також з президентом США Джо Байденом.

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