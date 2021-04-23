Лидеры Евросоюза на саммите в мае решат, как быть с Россией
Лидеры Европейского союза 25 мая 2021 года проведут в Брюсселе очный саммит. Среди основных вопросов, которые планируют обсудить, – отношения с Россией.
Источник:твиттер Барента Лейтса
Детали встречи лидеров ЕС
Политики также обсудят пандемию коронавируса и изменение климата. Об этом заявил спикер президента Европейского совета Баренд Лейтс.
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Во вторник, 25 мая, президент Европейского совета созывает саммит в Брюсселе с физическим присутствием по темам: COVID-19, климат и Россия,
– написал Лейтс.
Впоследствии сам Шарль Мишель уточнил эту информацию и добавил, что в июне политики встретятся также с президентом США Джо Байденом.
Что известно о поездке Байдена в ЕС
- Американский лидер впервые на посту президента посетит Европу в июне. Политик запланировал визит в Бельгию и Великобританию.
- В Белом доме заявили, что поездка продемонстрирует стремление Байдена активизировать трансатлантические отношения и намерения США относительно тесного сотрудничества с союзниками и партнерами.
- Глава США примет участие в саммите стран G7 и саммите НАТО.
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