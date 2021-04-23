Лидеры Европейского союза 25 мая 2021 года проведут в Брюсселе очный саммит. Среди основных вопросов, которые планируют обсудить, – отношения с Россией.

Детали встречи лидеров ЕС

Политики также обсудят пандемию коронавируса и изменение климата. Об этом заявил спикер президента Европейского совета Баренд Лейтс.

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Во вторник, 25 мая, президент Европейского совета созывает саммит в Брюсселе с физическим присутствием по темам: COVID-19, климат и Россия,

– написал Лейтс.

On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.



Details on logistics following soon. — Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021

Впоследствии сам Шарль Мишель уточнил эту информацию и добавил, что в июне политики встретятся также с президентом США Джо Байденом.

Обратите внимание! Европейский Союз заявил о поддержке Украины во время российской эскалации у наших границ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что российское наращивание военных сил очень беспокоит Союз.

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