Владимир Зеленский все чаще на международных площадках озвучивает тему членства в Европейском Союзе. Чтобы ускорить этот процесс, на Банковой прибегли к новому плану сближения.

Странам Евросоюза предлагают подписать декларацию о европейской перспективе Украины. Мол, таким документом они удостоверяют, что поддерживают и проголосуют за Украину, когда та подаст заявку на вступление.

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Первой согласилась Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа спрогнозировал, что в ЕС Украина вступит не ранее, чем через 10 – 30 лет. В то же время Зеленский планирует это сделать до 2030 года.

Объявляю твердую поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности, украинской евроатлантической интеграции Украины,

– заверил Науседа.

"Я констатирую с удовлетворением, что эту поддержку мы утвердили совместной декларацией, которую подписали с президентом Зеленским", – добавил он.

Реакция Франции

На встрече в Париже с Эмануэлем Макроном Зеленский заявил, что уже несколько стран подписали такие декларации. Правда, какие именно – не назвал. Не упуская случая, он предложил президенту Франции поставить подпись под документом. Пока Макрон не ответил.

Есть страны, которые сейчас знакомятся с этой декларацией. Я рассказал детали. Я думаю, что Макрон ознакомится с этой декларацией и предоставит свой ответ,

– заметил Зеленский.

Однако нужна поддержка не только Франции, а почти 30 членов ЕС. Получить подпись Литвы, которая выражает едва ли не самую большую поддержку, было, пожалуй, самой легкой задачей.

Нидерланды заявили, что вообще критически настроены в отношении любого расширения ЕС. По лучшему сценарию Украина сможет получить примерно 10 деклараций. Другие государства не будут учитывать добрососедские отношения. Им нужны действия и эффективное выполнение домашнего задания. Например, в борьбе с коррупцией, чем Украина не может похвастаться.

Что надо сделать Украине

Один из чиновников ЕС анонимно признался одному из украинских изданий, что Украине сначала нужно усердно выполнить соглашения об ассоциации с ЕС и об углубленной зоне свободной торговли. Лишь после этого можно рассчитывать на решительные шаги от Европейского Союза.

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В мае президент будет находиться с визитом в Польше. Вероятно, воспользуется случаем. Сейчас трудно спрогнозировать, удастся ли убедить одного из ближайших партнеров подписать декларацию.

Как известно, в Варшаве не соглашаются о признании Украиной Степана Бандеры и других национальных героев. Однако если Украина выполнит требования и доведет страну до стандартов ЕС, в перспективе сможет воплотить евроинтеграционную мечту.