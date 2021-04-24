В Пентагоне считают заблаговременным оценивать отвод войск России от границ Украины
Соединенные Штаты считают, что на нынешнем этапе заблаговременно оценивать решение России по отводу войск от границ Украины.
Источник:Укринформ
США "очень-очень тщательно" следят за процессом передислокации. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в Министерстве обороны страны.
Читайте также Путин маскирует намерения, – посол Украины призывает к международному мониторингу ухода армии России
Мы видели комментарии российской стороны о том, как они завершают учения и собираются передислоцироваться. Пока что очень рано говорить с какой-либо конкретикой прямо сейчас, в пятницу днем, насколько мы можем это принимать за чистую монету,
– сказал он.
Представитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем "призывают Россию прекратить провокации, уважать территориальную целостность Украины и не предпринимать действий, которые лишь дестабилизируют ситуацию вдоль границы и в оккупированном Крыму".
Обострение на востоке Украины: коротко
- В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к восточным границам Украины и к временно оккупированному Крыму.
- Страна-агрессор сообщила об отводе своих сил 22 апреля. Мол, их на границу с Украиной стягивали из-за "внезапной проверки войск".
- 23 апреля стало известно, что техника 41 армии России останется у границы Украины. Об этом сообщили международные расследователи. Они также предполагают, что вероятность российского полномасштабного вторжения в Украину сохраняется.
Поделиться новостью