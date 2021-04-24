Соединенные Штаты считают, что на нынешнем этапе заблаговременно оценивать решение России по отводу войск от границ Украины.

США "очень-очень тщательно" следят за процессом передислокации. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в Министерстве обороны страны.

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Мы видели комментарии российской стороны о том, как они завершают учения и собираются передислоцироваться. Пока что очень рано говорить с какой-либо конкретикой прямо сейчас, в пятницу днем, насколько мы можем это принимать за чистую монету,

– сказал он.

Представитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем "призывают Россию прекратить провокации, уважать территориальную целостность Украины и не предпринимать действий, которые лишь дестабилизируют ситуацию вдоль границы и в оккупированном Крыму".

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение России отвести свои войска от границ Украины. По его словам, это пропорционально снижает напряжение.

Обострение на востоке Украины: коротко