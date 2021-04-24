У Пентагоні вважають завчасним оцінювати відведення військ Росії від кордонів України
Сполучені Штати вважають, що на нинішньому етапі завчасно оцінювати рішення Росії щодо відведення військ від кордонів України.
Джерело:Укрінформ
США "дуже-дуже ретельно" стежать за процесом передислокації. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Міністерстві оборони країни.
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Ми бачили коментарі російської сторони про те, як вони завершують навчання та збираються передислокуватися. Поки що дуже рано говорити з будь-якою конкретикою прямо зараз, у п’ятницю вдень, наскільки ми можемо це приймати за чисту монету,
– сказав він.
Представник американського оборонного відомства підкреслив, що Сполучені Штати надалі "закликають Росію припинити провокації, поважати територіальну цілісність України та не робити дій, які лише дестабілізують ситуацію вздовж кордону і в окупованому Криму".
Загострення на Сході України: коротко
- Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до східних кордонів України та до тимчасово окупованого Криму.
- Країна-агресор повідомила про відвід своїх сил 22 квітня. Мовляв, їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".
- 23 квітня стало відомо, що техніка 41 армії Росії залишиться біля кордону України. Про це повідомили міжнародні розслідувачі. Вони також припускають, що імовірність російського повномасштабного вторгнення в Україну зберігається.
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