Сполучені Штати вважають, що на нинішньому етапі завчасно оцінювати рішення Росії щодо відведення військ від кордонів України.

США "дуже-дуже ретельно" стежать за процесом передислокації. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Міністерстві оборони країни.

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Ми бачили коментарі російської сторони про те, як вони завершують навчання та збираються передислокуватися. Поки що дуже рано говорити з будь-якою конкретикою прямо зараз, у п’ятницю вдень, наскільки ми можемо це приймати за чисту монету,

– сказав він.

Представник американського оборонного відомства підкреслив, що Сполучені Штати надалі "закликають Росію припинити провокації, поважати територіальну цілісність України та не робити дій, які лише дестабілізують ситуацію вздовж кордону і в окупованому Криму".

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Росії відвести свої війська від кордонів України. За його словами, це пропорційно знижує напругу.

Загострення на Сході України: коротко