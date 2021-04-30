В ходе маневров в Черном море российский крейсер "Москва" впервые выполнил стрельбы ракетой "Вулкан". Такая установка может нести ядерный заряд.

Стреляли по морскому щиту-мишени, который имитировал корабль условного противника. Минобороны России отчиталось об успешных стрельбах.

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"Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров", – заявили в российском ведомстве.

Накануне экипаж "Москвы" вышел в море – якобы для проведения учебно-боевых упражнений по плану подготовки корабля к выполнению задач по назначению.

Обратите внимание! Россия объявила учения и отправила в море "Москву" сразу после того, как туда зашел американский военный катер.

Морской полигон и прилегающую акваторию на время учений закрыли для судоходства. В маневрах участвовали более 20 боевых кораблей и судов Черноморского флота России.

Россияне выпустили ракету "Вулкан" в Черном море: смотрите видео

Ситуация в Черном море: последние новости

Ранее Россия решила закрыть районы Черного моря для иностранных кораблей. Ограничения ввели до 31 октября, о причинах таких шагов не сообщали.

Заметим, что накануне немецкий министр иностранных дел Хайко Маас призвал Россию снять ограничения на судоходство в Черном море.

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