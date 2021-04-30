Росія випробувала у Чорному морі ракету "Вулкан", здатну нести ядерний заряд: відео
У ході маневрів у Чорному морі російський крейсер "Москва" вперше виконав стрільби ракетою "Вулкан". Така установка може нести ядерний заряд.
Джерело:Міноборони Росії
Стріляли по морському щиту-мішені, який імітував корабель умовного супротивника. Міноборони Росії відзвітувало про успішні стрільби.
Читайте також Зайдуть у Чорне море: найбільша авіаносна група ВМС Великої Британії відправляється у похід
"Ракета успішно вразила ціль у морському полігоні бойової підготовки на дистанції 30 кілометрів", – заявили у російському відомстві.
Напередодні екіпаж "Москви" вийшов у море – нібито для проведення навчально-бойових вправ згідно з планом підготовки корабля до виконання завдань за призначенням.
Морський полігон та прилеглу акваторію на час навчань закрили для судноплавства. У маневрах брали участь понад 20 бойових кораблів і суден Чорноморського флоту Росії.
Росіяни випустили ракету "Вулкан" у Чорному морі: дивіться відео
Ситуація у Чорному морі: останні новини
- Раніше Росія вирішила закрити райони Чорного моря для іноземних кораблів. Обмеження запровадили до 31 жовтня, про причини таких кроків не повідомляли.
- Зауважимо, що напередодні німецький міністр закордонних справ Гайко Маас закликав Росію зняти обмеження на судноплавство в Чорному морі.
Поділитися новиною