Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном ситуацію з безпекою в Чорному і Азовському регіонах. За словами очільника держави, Україна бачить спільні дії з США в цьому питанні.

Володимир Зеленський не розповів деталі розмови на цю тему. Втім зауважив, що є одна важлива ідея щодо співпраці двох країн.

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Зеленський обговорив з Блінкеном ситуацію в Чорному й Азовському морі

Володимир Зеленський обговорив тему безпеки в Чорному й Азовському регіонах з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Президент відзначив, українська сторона бачить спільні дії в цьому питанні.

Він також додав, що наразі існує одна ідея щодо співраці між Штатами й Україною. Однак її потрібно узгодити, і лише потім про це проінформують суспільство.

У нас є одна фундаментальна ідея. Не буду говорити публічно про неї з вами. Потрібно, щоб всі сторони узгодили цю ідею, і тоді ми обов'язково розповімо про неї суспільству,

– заявив Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом в Україну 6 травня 2021 року. Державний секретар США провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Також очільник Держдепу поспілкувався з митрополитом Епіфанієм.

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