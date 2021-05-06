Є одна ідея, – Зеленський і Блінкен обговорили ситуацію в Чорному і Азовському морях
Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном ситуацію з безпекою в Чорному і Азовському регіонах. За словами очільника держави, Україна бачить спільні дії з США в цьому питанні.
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський не розповів деталі розмови на цю тему. Втім зауважив, що є одна важлива ідея щодо співпраці двох країн.
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Зеленський обговорив з Блінкеном ситуацію в Чорному й Азовському морі
Володимир Зеленський обговорив тему безпеки в Чорному й Азовському регіонах з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Президент відзначив, українська сторона бачить спільні дії в цьому питанні.
Він також додав, що наразі існує одна ідея щодо співраці між Штатами й Україною. Однак її потрібно узгодити, і лише потім про це проінформують суспільство.
У нас є одна фундаментальна ідея. Не буду говорити публічно про неї з вами. Потрібно, щоб всі сторони узгодили цю ідею, і тоді ми обов'язково розповімо про неї суспільству,
– заявив Володимир Зеленський.
Пресконференція Зеленського та Блінкена: дивіться відео
Що цьому передувало
- Росія з 24 квітня закрила частину Чорного моря для іноземних суден.
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