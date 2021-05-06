Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая встретился с президентом Владимиром Зеленским. Заметим, что Блинкен – первый чиновник администрации президента США Джо Байдена, который прибыл с визитом в Украину. Политики говорили о российской агрессии у границы и на Донбассе, оккупирован Крым, "Северный поток-2" и реформы в Украине.

Зеленский отметил, что визит Блинкена очень важен для Украины и поблагодарил Штаты за поддержку. Госсекретарь отметил теплый прием в Украине и передал искренние поздравления от президента США Джо Байдена.

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Зеленский назвал встречу содержательной

Зеленский заявил, что американские чиновники так хорошо знают все детали украинской политики, что показалось якобы встреча была не первой. Президент акцентировал на содержательной беседе.

Мы считаем, что это будет фундаментальный год в отношениях США и Украины, в год 30-летия независимости Украины,

– сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский отметил, что пригласил президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис принять участие в саммите "Крымской платформы".

Блинкен передаст Байдену приглашение

Политик сказал, что Штаты найдут подходящее время для визита. Кроме того, госсекретарь отметил, что партнерство США и Украины развивается в течение многих лет, в том числе США поддерживают государство в борьбе с вооруженной агрессией.

"Мы также поддерживаем вас в работе по укреплению демократии, в развитии институтов, борьбе с коррупцией и продвижении реформ. Хотим подтвердить, что мы намерены и в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество и многое сделать вместе", – отметил Блинкен.

Блинкен заявил, что угрозы возле границы есть

Госсекретарь подчеркнул, что Россия лишь частично отвела войска от границы, поэтому угрозы остаются. Поскольку значительное количество войск остается, Россия способна активно действовать, если только захочет.

Относительно угроз, они остаются,

– сказал Блинкен.

Однако он добавил, что США ценят сдерживание ситуации Украиной, поскольку Киев не отвечает на провокации Москвы.

В то же время Зеленский подтвердил, что на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной находятся 75 тысяч российских военных. Это количество уменьшается очень медленно.

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Обратите внимание! Блинкен отметил, что США и вся G7 поддерживают суверенитет Украины. По его словам, США изрядно ценят дружбу и партнерство с Украиной, поэтому эта поддержка будет и в дальнейшем.

Безопасность в Черноморском регионе

Политики обсудили вопросы безопасности в Черноморском и Азовском регионах. По словам Зеленского, по этому вопросу они видят совместные действия. Президент сообщил, что существует идея относительно этого сотрудничества, но ее еще не согласовали.

Реформам в Украине противодействует Россия и олигархи

Тема реформ была одной из основных во время разговора политиков. Как заметил Блинкен, есть очень много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией.

"К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние – олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные интересы незаконными методами", – сказал чиновник.

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского и Блинкена:

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