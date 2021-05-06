Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену приехать в Украину. Соответствующее приглашение он передал через госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен сейчас находится с официальным визитом в Киеве. Зеленский встретился с ним 6 мая и после этого провел совместную пресс-конференцию.

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По словам украинского главы государства, он предложил лидеру США принять участие в мероприятиях по случаю 30-летия Независимости (тогда состоится саммит "Крымской платформы").

Не знаю, в каком формате может произойти эта встреча. Ведь это зависит от 2 стран. Но приглашение от Украины американский президент получил,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины верит в то, что эта встреча состоится. Ведь она важна как для Украины, так и для Соединенных Штатов Америки.

Обратите внимание! 2 апреля Байден и Зеленский провели первый телефонный разговор – на фоне обострения на Донбассе. Они общались в течение 50 минут.

Что ответил Блинкен

Госсекретарь США поблагодарил Зеленского за приглашение. Он заверил, что передаст его Байдену, как только вернется в страну.

Мы найдем подходящее время, когда сможем приехать в Украину. У нас есть проблемы, связанные с COVID-19,

– пояснил Блинкен.

И подчеркнул, что именно из-за пандемии сейчас достаточно сложно организовывать визиты. Однако, вероятно, что уже в ближайшее время Байден сможет выезжать из США.

Пресс-конференция Зеленского и Блинкена: смотрите видео