В России сообщили об обнаружении трех французских самолетов над Черным морем. Истребители ВВС Франции перехватил Су-30.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа России, информируют российские СМИ. Над Черным морем летали два истребителя Dassault Mirage 2000 и заправщик.

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Су-30 сопроводил самолеты Франции

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели, как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря,

– отрапортовали в Южном военном округе.

В Москве утверждают, что самолеты ВВС Франции направлялись в направлении России над нейтральными водами, однако Су-30, мол, не допустил нарушения государственной границы.

В ПВО России говорят об увеличении иностранных самолетов-разведчиков

В противовоздушной обороне России заявили, что активность вблизи российской границы растет. Вроде бы в 2020 году специалисты обнаружили на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем в 2019 году.

Между тем Россия второй раз за неделю ворвалась в воздушное пространство Эстонии