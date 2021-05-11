Россия заявила, что перехватила над Черным морем самолеты ВВС Франции
В России сообщили об обнаружении трех французских самолетов над Черным морем. Истребители ВВС Франции перехватил Су-30.
Источник:24 канал
Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа России, информируют российские СМИ. Над Черным морем летали два истребителя Dassault Mirage 2000 и заправщик.
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Су-30 сопроводил самолеты Франции
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели, как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря,
– отрапортовали в Южном военном округе.
В Москве утверждают, что самолеты ВВС Франции направлялись в направлении России над нейтральными водами, однако Су-30, мол, не допустил нарушения государственной границы.
В ПВО России говорят об увеличении иностранных самолетов-разведчиков
В противовоздушной обороне России заявили, что активность вблизи российской границы растет. Вроде бы в 2020 году специалисты обнаружили на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем в 2019 году.
Между тем Россия второй раз за неделю ворвалась в воздушное пространство Эстонии
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