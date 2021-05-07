Утром 7 мая самолет России без разрешения провел около минуты у острова Вайндлоо. Это второй подобный случай за неделю и уже третий за год.
Обратите внимание Но российском Ил-96, нарушившим воздушное пространство Эстонии, летают первые лица государства
Третье нарушение авиапространства
Транспондер самолета (приемник и передатчик сигнала – 24 канал) был включен, но самолет не имел плана полета, и на момент нарушения воздушной границы не было двусторонней радиосвязи с эстонской службой воздушного движения. Кроме того, не было плана его полета.
В этот же день из-за этого инцидента Министерство иностранных дел вызвало посла России в Эстонии и передало ноту.
Такого рода нарушения со стороны России фиксируют не впервые. В предыдущий раз российские пилоты ворвались в авиапространство Эстонии у Финского залива 5 мая. Перед этим российский самолет Ил-76МД незаконно залетел на территорию Эстонии 3 февраля.
Самолет, которым возят первых лиц государства
- СМИ выяснили: вероятнее всего, Ил-96, нарушивший авиапространство – это борт летного отряда "Россия". Отряд этот известен тем, что транспортирует первых лиц государства.
- Среди Ил-96, которые в тот день летали над Европой, рейс по маршруту Москва – Рейкьявик с бортовым номером RA-96017.
- Именно самолет с этим номером 19 апреля забирал из Чехии выдворенных оттуда российских дипломатов.