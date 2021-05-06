Российский самолет Ил-96 вновь нарушил воздушную границу Эстонии. Инцидент произошел 5 мая вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе.

Воздушное судно провело в воздушном пространстве Эстонии около минуты. Это уже второе подобное нарушение за 2021 год.

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Генштаб Сил обороны Эстонии сообщил, что транспондер самолета был включен, зато плана его полета не было. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой страны.

Справка. Транспондер – приемопередающее устройство, которое посылает сигнал в ответ на принятый сигнал. В авиации используют как систему идентификации "свой-чужой".

6 мая Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла. Ему вручили ноту из-за нарушения самолетом воздушного пространства страны.

Где расположен остров Вайндлоо: смотрите на карте

Предыдущий инцидент

Такого рода нарушения со стороны России фиксируют не впервые. В прошлый раз российский военный самолет Ил-76МД незаконно залетел на территорию Эстонии 3 февраля.

Стоит заметить, что тогда он также пролетел над островом Вайндлоо. Все было так же – как включенный передатчик, так и отсутствие радиоконтакта с эстонской авиадиспетчерской.