Незваные гости из России: на территорию Эстонии залетел военный самолет
Российский военный самолет Ил-76МД незаконно залетел на территорию Эстонии 3 февраля 2021 года. Такое нарушение является "традиционным" для РФ, однако этот индицент зафиксирован впервые за 2021 год.
Источник: Силы обороны Эстонии
Информацию об этом обнародовали 4 февраля. Самолет находился над Эстонией примерно 1 минуту.
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Что известно
- Инцидент произошел 3 февраля, примерно в 12:00. Самолет пролетел над островом Вайндлоо.
- Самолет летел с включенным передатчиком. Однако при пересечении государственной границы Эстонии радиоконтакта с эстонской авиадиспетчерской не было.
- В четверг, 4 февраля, посла России в Эстонии, вызвали в МИД. Ему объявили соответствующую ноту.
Предыдущие инциденты
Российский самолет, который залетел на территорию Эстонии, был первым в 2021 году. Однако случаи, когда российские военные самолеты незаконно нарушают территориальный границу Эстонии, являются регулярными.
Когда еще такое случалось
- 10 июля 2018 года – российский самолет Ил-96 нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море.
- 16 июля 2018 года – самолет Путина нарушил воздушное пространство Эстонии.
- 12 марта 2018 года – самолет Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.
- 15 мая 2019 года – венгерские истребители второй раз за сутки перехватили два самолета РФ Ил-22 и Су-27.
- В 2015 году российские истребители нарушили границу Эстонии 266 раз.
- За 2017 год – около 130 раз.
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