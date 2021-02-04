Российский военный самолет Ил-76МД незаконно залетел на территорию Эстонии 3 февраля 2021 года. Такое нарушение является "традиционным" для РФ, однако этот индицент зафиксирован впервые за 2021 год.

Источник: Силы обороны Эстонии Информацию об этом обнародовали 4 февраля. Самолет находился над Эстонией примерно 1 минуту. Актуально Против авиакомпаний, которые летают в Россию, ввели санкции Что известно Инцидент произошел 3 февраля, примерно в 12:00. Самолет пролетел над островом Вайндлоо.

Самолет летел с включенным передатчиком. Однако при пересечении государственной границы Эстонии радиоконтакта с эстонской авиадиспетчерской не было.

В четверг, 4 февраля, посла России в Эстонии, вызвали в МИД. Ему объявили соответствующую ноту. Предыдущие инциденты Российский самолет, который залетел на территорию Эстонии, был первым в 2021 году. Однако случаи, когда российские военные самолеты незаконно нарушают территориальный границу Эстонии, являются регулярными. Когда еще такое случалось 10 июля 2018 года – российский самолет Ил-96 нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море.

16 июля 2018 года – самолет Путина нарушил воздушное пространство Эстонии.

12 марта 2018 года – самолет Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.

15 мая 2019 года – венгерские истребители второй раз за сутки перехватили два самолета РФ Ил-22 и Су-27.

В 2015 году российские истребители нарушили границу Эстонии 266 раз.

За 2017 год – около 130 раз.