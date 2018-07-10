Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии
Утром во вторник, 10 июля, российский самолет Ил-96 нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море, в связи с чем МИД страны вызвало посла России и предъявило ему ноту протеста.
Об этом сообщает Delfi.
Читайте также: В воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы начались учения НАТО
По данным главного штаба сил обороны Эстонии, российский самолет находился в районе острова Вайдлих меньше минуты и не вступал в контакт с эстонской стороной по радиосвязи.
Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест в связи с нарушением Россией воздушного пространства. Это уже третий инцидент с российскими самолетами за последнее время.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет25 февраля , 11:01
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти25 января , 15:38