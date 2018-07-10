Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Утром во вторник, 10 июля, российский самолет Ил-96 нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море, в связи с чем МИД страны вызвало посла России и предъявило ему ноту протеста.

Об этом сообщает Delfi.

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По данным главного штаба сил обороны Эстонии, российский самолет находился в районе острова Вайдлих меньше минуты и не вступал в контакт с эстонской стороной по радиосвязи.

Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест в связи с нарушением Россией воздушного пространства. Это уже третий инцидент с российскими самолетами за последнее время.